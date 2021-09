Poglejte, kdo so najuspešnejši posamezniki v Exatlonu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tekmovalni oddaji Exatlon, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do petak ob 19.45, je bila v sedanjih ekipnih preizkušnjah veliko uspešnejša rdeča ekipa Triglav, kar jim je prineslo veliko ugodnosti. Kako uspešni pa so posamezni tekmovalci obeh ekip?

Za ekipama Jadran in Triglav sta že dva tedna v Dominikanski republiki in zaenkrat je rdeča ekipa precej uspešnejša od modre. Ekipa znanih je namreč svojim nasprotnikom doslej prepustila zmage le na tekmah z žogo in na prvi tekmi za medalje.

Tekmovalci v Exatlonu pa ne tekmujejo le za dobrobit svoje ekipe, ampak se morajo v oddaji boriti tudi za čimboljšo osebno statistiko, saj jim ta v nadaljevanju tekmovanja lahko prinese pomembno prednost v boju za 50 tisoč evrov, predvsem pa jih lahko obvaruje pred dvoboji za obstanek, kjer se je doslej vedno moral meriti statistično najslabši tekmovalec v ekipi, ki je izgubila tekmo na izločanje.

V zgornjem videu si lahko pogledate, kako so se tekmovalci razporedili glede na uspešnost v drugem tednu, v spodnji tabeli pa je razvidno, kdo statistično najboljši posmezniki v skupnem seštevku tekmovanja. Natančnejše primerjave med posameznimi tekmovalci lahko preverite tudi na tej povezavi.

TEKMOVALEC ŠT. IGRANIH IGER ZMAGA PORAZ USPEŠNOST 1. Franko Bajc 19 16 3 %84 2. Marjanca Polutnik 20 16 4 %80 3. Pina Umek 13 9 4 %69 4. Denis Porčič Chorchyp 17 11 6 %65 5. Aleksandra Podgoršek 14 9 5 %64 6. Andrei Lenart 18 11 7 %61 7. Igor Mikič 15 8 7 %53 8. Nives Orešnik 16 8 8 %50 9. Žan Luka Konjar 10 5 5 %50 10. Luka Turk 17 8 9 %47 11. Katarina Jerše 17 7 10 %41 12. Simon Blažević 10 4 6 %40 13. Nik Korošec 16 6 10 %38 14. Eva Peternelj 15 5 10 %33 16. Alen Lamper 16 5 11 %31 17. Sanja Novak 16 3 13 %19 18. Alja Šlebnik * 10 3 7 %30 19. Gregor Divjak * 16 3 13 %19

* izpadli tekmovalci

Ekipi Jadran in Triglav se bosta nocoj na nekoliko drugačni tekmi spet pomerili za vilo, še prej pa jih čaka veliko presenečenje.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.