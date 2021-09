Njena mama nam je zaupala to blatno skrivnost #foto

Od ponedeljka do petka navijajte in spremljate dvoboje v oddaji Exatlon. Rdeča ekipa proti modri, kdo bo slavil nocoj ob 19.45 na Planetu? Ne zamudite.

V oddaji Exatlon se rdeča in modra ekipa vsak teden na poligonu pomerita za glamurozno bivanje v vili. Poraženci bivajo v kolibi. Tudi ta teden so si vilo priborili rdeči, in sicer s pomočjo Aleksandre Podgoršek.

Aleksandra Podgoršek (levo), njen brat ter prijateljica Foto: Osebni arhiv

Po blatni Exatlon tekmi pa je Aleksandrina mama Barbara Podgoršek z javnostjo delila zgornjo fotografijo in zapisala: "Naj vam izdam eno skrivnost. Alex se res odlično znajde v blatu." Prosili smo jo za razlago, ki se je izkazala za simpatičen družinski spomin.

"Fotografija je nastala, ko smo obnavljali travo. In preden položijo travno preprogo, morajo najprej vse zgladiti oz. poravnati zemljo. Zgodilo se je to, da je dva dni deževalo in tako je nastalo res veliko blata. Predlagala sem jim, da se grejo dričat po blatu, in seveda so bili takoj za. Tako so prav uživali in Aleksandra je bila seveda vsa blatna, saj so se dobesedno metali v blato. Bi lahko rekli: cel šov je bil (smeh, op. p.)."

Ritmična gimnastičarka se torej ne boji umazati rok, sploh če je v igri zmaga. Je tekmovalna in vztrajna, tako na športnih tekmovanjih kot v Exatlonu pa jo vedno spodbuja družina.

Podpora Aleksandre Podgoršek Foto: Osebni arhiv

Tako kot so se zbližali tekmovalci Exatlona, tako bi lahko rekli, da se vse bolj spoznavajo tudi njihovi navijači. Tedensko si skupaj ogledajo oddajo v baru Nika Korošca, sicer člana modre ekipe, in navijajo vsak za svojega favorita. Aleksandrina mama pravi, da so na kupu vsi, "saj veste, kako je, Ljubljana je majhna vas in vsak koga pozna. V glavnem navijamo zelo zelo glasno."

Za koga boste nocoj ob 19.45 na Planetu v oddaji Exatlon navijali vi?

