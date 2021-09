Tako se rdeča ekipa pripravlja na naslednji poligon #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerjašnjem dvoboju, v katerem si je rdeča ekipa spet priborila bivanje v razkošni vili, se bosta ekipi Triglav in Jadran nocoj udarili za nagrade za motivacijo. Medtem ko je vzdušje v modri ekipi vedno bolj napeto, pa se rdeča precej sproščeno pripravlja na naslednji poligon.

Nocoj bodo tekmovalci spoznali poligon, poimenovan Potopljeni rudnik, ki bo zmagovalni ekipi prinesel eno od treh nagrad. Vse nagrade so namenjene dviganju ekipnega duha in motivacije znotraj ekipe. Po številnih porazih v prejšnjem tednu se znotraj modre ekipe že kažejo prve razpoke, predvsem je vse več nesoglasij med neformalnima vodjema modrih Luko in Katarino. Predvsem Katarina je spregovorila o tem, da ji močan vpliv Luke na ekipo ni preveč všeč.

Precej prijetnejše vzdušje je pri rdečih, ki za zdaj v ekipnih preizkušnjah ne poznajo poraza. Tudi na nocojšnjem poligonu so odločeni ohraniti svoj niz nepremaganosti, zato so dopoldanski čas namenili treningom pomembnih prvin poligonov. Nekaj več časa so imeli tudi za brezskrbno sproščanje, saj bo tokratna preizkušnja potekala v večernem času. Več v zgornjem videoposnetku.

Katera ekipa bo tokrat bolje opravila poligon in si pridobila nagrado, lahko preverite že v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.