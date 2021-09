V Exatlon vstopila dva nova tekmovalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Exatlon so tekmovalci doživeli zanimivo presenečenje, saj sta v igro za 50 tisoč evrov vstopila nova tekmovalca. Simon Blažević se je pridružil ekipi Triglav, ekipa Jadran pa je močnješa za 22-letnega Žana Luka Konjarja.

Spoznajte dva nova tekmovalca oddaje Exatlon. V nov izziv se je podal nekdanji Mister Slovenije 2019 Simon Blažević iz Kopra. Od šestega leta je treniral kajak, tako da mu je šport zelo blizu, a zdaj potrebuje nov izziv, zato upa, da ga bo našel v Dominikanski republiki. Sedemindvajsetletni Simon se bo tako pridružil rdeči ekipi Triglav.

Modrim pa se bo pridružil 22-letni Žan Luka Konjar, ljubitelj tenisa. Prihaja iz Ljubljane, opravlja študentsko delo in poučuje tenis naše najmlajše.

Pravi, da mu je bilo med korono dolgčas, zato se je še bolj posvetil športu in vadbi doma. Z veliko samodiscipline je vadil tudi do trikrat dnevno. Prijatelji pa so ga spodbudili, da se je prijavil še na Exatlon.

Kako ju bo ekipa sprejela, pa ne zamudite nocoj v oddaji Exatlon ob 19.45 na Planetu.

