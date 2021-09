Tega tekmovalca izpadla Alja ni mogla prehvaliti #foto

"Komaj zadržujem solze, ker sem zelo čustvena," je po izpadu iz Exatlona povedala 20-letna Alja. "Sem razočarana. Sem malo jezna nase, ker sem prišla sem premagat sebe in to mi ni uspelo v celoti."

"Tako skuliranega človeka kot je on še nisem poznala"

V Exatlonu bo najbolj pogrešala okolje, ker živi za morje, sonce in vodo, zelo pa bo pogrešala tudi svojo ekipo. "Res smo se povezali, nikoli si nisem mislila, da se bomo tako povezali. Še posebno z Evo, Nikom, Alenom … in Luko, Luka je človek na mestu. Ve, kje ima glavo. Tako skuliranega človeka kot je on še nisem poznala," je o svojem sotekmovalcu povedala Alja. Luka Turk je sicer 35-letni plavalec iz Radovljice, ki je bil po prvem tednu statistično najboljši član modre ekipe Jadran. Prav on je tudi določil, da se mora s statistično najslabšo Sanjo za obstanek v tekmovanju spopasti Alja.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Upa, da bo nekoč takšna kot on

A kljub temu, da se je v boju za obstanek znašla prav zaradi Luke, Alja svojega sotekmovalca kar ni mogla prehvaliti. "Oba sva plavalca in oba sva šla na začetku enako pot. Tudi ko sva se pogovarjala osebnih stvareh sem videla, da sem na tisti točki, kot je bil on. On je prišel do tega, kar je zdaj in ko bom jaz toliko stara upam, da bom takšna kot on," je povedala mlada Korošica.

Boj za 50.00 evrov se na izjemno težkih poligonih v tropskem okolju Dominikanske republike nadaljuje že v ponedeljek ob 19.45, ko se bodo morali tekmovalci in tekmovalke podati v blato, ekipi pa se bo morda pridružil tudi nov član ...

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.