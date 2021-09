Boj se zaostruje: "Najbolj nesimpatična mi je Meri" #video

V Exatlonu, ki ga lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, so tekmovalci opravili že z dvema poligonoma, obakrat pa so slavili člani rdeče ekipe Triglav. Za modro ekipo so tesni porazi zelo boleči, zato si nekateri že želijo maščevanja.

Tudi na tokratnem poligonu, ki je bil bolj pisan na kožo ljubiteljem vode, je med ekipama šlo na nož. Nihče od tekmovalcev ni popuščal, zato so tudi v tej igri na koncu odločale malenkosti.

Ekipa rdečih je tokrat slavila z 10:8 in si s tem prislužila družabni večer ob spremljanju prve oddaje Exatlon. Na ta način so si lahko ogledali svoje nastope in analizirali morebitne napake, ki so jih delali na prvem poligonu.

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Več razočaranja je bilo spet v modri ekipi, v kateri pa so kljub vsemu prepričani, da se bo prej ali slej sreča nasmehnila tudi njim. Opaziti pa je, da so nekateri zaradi grenkih porazov začeli kuhati zamero do nekaterih članov nasprotne ekipe.

"Najbolj nesimpatična mi je Meri. Ko bom premagala njo, bom dobila veliko motivacije in to me bo potem gnalo naprej," je o Marjanci Polutnik povedala 20-letna Alja Šlebnik. Več v spodnjem videu.

Prav zato lahko pričakujemo, da bodo naslednji boji še bolj napeti, tekmovalci pa iz igre v igro bolj nepopustljivi. Novo razburljivo dogajanje nas čaka v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.