Po bolečem porazu jih je čakalo še to razočaranje #video

Že prvi dan tekmovanja Exatlon je postregel z izjemnimi boji med ekipama. Tekmovalci so dali vse od sebe, nekateri so na zelo zahtevnem poligonu utrpeli tudi nekaj manjših poškodb, v vsakem dvoboju pa se zares odločale malenkosti. Najbolj je sicer blestel član rdeče ekipe Triglav Franko Bajc, ki je zmagal v vseh treh dvobojih.

Ekipi sta bili večji del večera zelo izenačeni, končni rezultat pa je bil 10:7 za rdečo ekipo, ki si je s tem zagotovila veliko ugodnost. Prvi teden bodo namreč preživeli v luksuzni vili, kjer jim ne bo ničesar primanjkovalo. Tega so bili razumljivo izjemno veselili. Prva zmaga nad ekipo Jadran pa jih je medsebojno še bolj povezala.

Rdeča ekipa Triglav je bila navdušena nad svojim novim domom:

Modra ekipa po grenkem porazu sicer ni obupovala. Zdaj so še bolj odločeni, da naslednjo preizkušnjo na poligonih obrnejo v svojo korist. Vseeno pa so ob prihodu v kolibo, ki bo vsaj ta teden njihov dom, spoznali, da bo njihovo bivanje vse prej kot razkošno, in zato smo lahko videli kar nekaj zelo razočaranih obrazov. To pa bi lahko vplivalo tudi na njihovo moralo.

Razočaranje modre ekipe Jadran ob prihodu v kolibo:

Razburljivi dvoboji v Exatlonu se nadaljujejo že nocoj, ko se bosta rdeča in modra ekipa udarili na novem osupljivem poligonu. Bodite z nami na Planetu.

