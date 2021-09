Pri nas je lepše kot na Baliju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Malo sem že naveličana potovanj," pogovor začne lepotica Tina Gaber, sovoditeljica oddaje Exatlon, ki prihaja na Planet. Oddajo snemajo na eksotični lokaciji, ki jih je Tina že vajena, a pravi, da je najlepše doma.

Letos je obiskala že Združene arabske emirate, Švico, Monako, pa tudi Grčijo. Poletje je s prijateljicami preživela kar na Mikonosu, ker Grčija nikoli ne razočara.

Še vedno se najraje potepa po okoliških regijah in Jadranu, ker jo na te kraje vežejo otroški spomini. "Vsakič, ko smo šli nekam za dva ali tri tedne, je bilo najboljše tisto pričakovanje, kaj vse nas tam čaka. In to je bil moj najljubši del."

Trenutno je v Dominikanski republiki zaradi snemanja oddaje. Tam jo bomo spoznali kot sovoditeljico Mirana Ališiča. V netekmovalnem delu oddaje nam bo pobližje predstavila tekmovalce rdeče in modre ekipe.

Oddaja Exatlon prvič že nocoj ob 19.45 na Planetu.

