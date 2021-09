"Televizija je le medij, da lahko počnem to, kar imam rad" #video

Odštevamo še zadnje dni do velike televizijske preizkušnje Exatlon na Planetu! Skozi različne poligone z vodo, blatom, peskom ter ognjem bo tekmovalce vodil Miran Ališič. Na televizijo se vrača po šestih letih, njegov najbolj zvest navijač in gledalec pa bo zagotovo njegov štiriletni sin.

"Nekaj časa so me morali prepričevati, to moram priznati", je iskren kot vedno Miran. A Exatlon bo zanj prav zagotovo svojevrsten izziv, ki ga je sprejel. Televizijski maček, znan po svojem glasu in načinu komentiranja, pravi, da je televizija le medij, prek katerega lahko počne, kar ima rad. Ekipa je že v Dominikanski republiki in se že pripravlja na začetek oddaje. Kako bo videti, pa preverite v ponedeljek!

Oddaja Exatlon od 6. septembra vsak dan ob 19.45 na Planetu.

