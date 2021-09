Tudi vegani delajo napake, jaz se držim rastlinske prehrane #video

Eno od najpogostejših vprašanj, ki jih dobi trener borilnih veščin Denis Porčič Chorchyp, je, kako do takšnih mišic. Čeprav redno skrbi za gibanje in prehrano, pa bomo lahko njegovo kondicijo ocenili v novi oddaji Exalon, ki prihaja na Planet. Spoznali ga bomo kot tekmovalca Rdeče ekipe. Denis zelo rad raziskuje in proučuje, kaj vse zmore človeško telo in pri čem so še mogoče izboljšave. Zadnje mesece se je posvetil rastlinski prehrani.

Ali je postal vegan, prisluhnite spodaj:

Zadnje mesece se počuti še boljše, mišice je še bolj izoblikoval, a ne zaradi priprav na Exatlon. Četudi bo šlo za težko športno preizkušnjo, je to želel zaradi samega sebe.

Uspelo mu je, še več, takšen način prehranjevanja mu je tako všeč, da razmišlja, da bi kar nadaljeval. Do uspeha pa je prišel z vztrajnostjo, organizacijo obrokov in samodisciplino.

