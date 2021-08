Tino Gaber zdaj osrečuje Pablo #foto

"Zelo je dobro, zelo je lepo. Res imamo krasne hiše z bazeni, sanjsko je! Vsi imamo v hišah tudi čistilko, ki skrbi za nas, pere, tako da je za vse lepo poskrbljeno." Tako je prve trenutke v Dominikanski republiki, kjer trenutno poteka snemanje oddaje Exatlon, opisala sovoditeljica Tina Gaber.

Pablo, ki je v resnici Molly

A Tina ni bila navdušena le nad stanovanjem in okolico. Ker je velika ljubiteljica živali, a bo zaradi snemanja ločena od svojega psa, na katerega je zelo navezana, se je pred novo hišo najbolj razveselila neznanega psa. V hipu ga je poimenovala Pablo in ga vzela za svojega.

"Za Pabla smo ugotovili, da mu je ime Molly in je pes turistov ali domačinov, sosedov. Ampak on vedno tu pri meni v hiši, tako da se druživa."

Tino je ob prihodu v Dominikansko republiko pričakal štirinožni prijatelj. Foto: Instagram Story

"Drugače je pa tukaj zelo zanimivo, zvečer, ko sedimo zunaj, pridejo k nam kar potepuški psi in kar gredo v bazen, se skopajo in potem gredo naprej. Vsi so zelo prijazni in niso plašni, tako da mislim, da zelo lepo delajo z živalmi, predvsem s temi potepuškimi psi in mačkami. Nobena žival se ne boji. Tudi na stojnicah v mestu mačke ležijo po stvareh, ki se prodajajo. Tudi kužki so prijazni in nobeden ni poškodovan. Ko gremo na zajtrk, kosilo ali večerjo, kar ležijo okrog mize. Nihče se ne pritožuje, to je tukaj nekaj povsem normalnega. To mi je zelo všeč!"

Exatlon prihaja na Planet že 6. septembra ob 19.45! Lahko ga spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

