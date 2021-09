Poglejte si prve utrinke najbolj spektakularnega šova te jeseni #video

Vse je pripravljeno. Dve ekipi in 16 tekmovalcev se bo v ponedeljek ob 19.45 na Planetu podalo v boj za 50 tisoč evrov nagrade, ki jo bosta prejela zmagovalec in zmagovalka izjemne tropske preizkušnje.

Rdeča ekipa, ki jo sestavljajo znani obrazi in uveljavljeni športniki, se bo zoperstavila modri ekipi, v kateri najdemo športne navdušence.

Skozi tekmovanje, ki ga snemajo v Dominikanski republiki in se ponaša z dih jemajočimi poligoni, bo gledalce vodil legendarni voditelj Miran Ališič, posebna terenska poročevalka pa bo Tina Gaber, ki bo podrobneje predstavila dogajanje ob tekmovanju. S tekmovalci in tekmovalkami se bo odkrito pogovarjala, jih bodrila pri tekmovanju in preverjala, kako se spopadajo s fizično in psihično zahtevnim tekmovanjem, kot je Exatlon.

Gledalce že jutri čaka prvi del tega spektakularnega šova. Prve utrinke iz oddaje Exatlon pa si lahko pogledate v zgornjem napovedniku.

Exatlon na Planet prihaja v ponedeljek, 6. septembra, ob 19.45! Na sporedu bo od ponedeljka do petka. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

