Če igrate to igro, bodite pozorni nanj #video

Ekstremna preizkušnja Exatlon že nocoj ob 19.45 prihaja na Planet. Bodite z nami in ne zamudite tekmovanja med rdečo in modro ekipo.

Ste ljubitelji franšize ali pa videoiger Star Wars? Potem ste verjetno že slišali za slovenskega igralca Andreia Lenarta, ki vedno znova navduši. Nocoj ga bomo spoznali še v vlogi tekmovalca rdeče ekipe v oddaji Exatlon na Planetu.

Ko posoja glas animiranim junakom, pravi, da se počuti kot otrok in se hitro poistoveti z liki. Poleg filmov in serij lahko njegov glas slišimo tudi v priljubljeni videoigri Assassin's Creed, v kateri se je vživel v različne ruske stražarje. Vsem, ki igo poznate in jo igrate, zato sporoča: bodite nežni.

Andrei Lenart Foto: Planet TV

Andrei Lenart je v oddajo Exatlon vstopil kot edini moški, ki je prišel v paru s svojo partnerico. Z Nives Orešnik bosta skupaj premagovala takšne in drugačne ovire v rdeči ekipi.

Najtežja športna preizkušnja prihaja na male zaslone nocoj ob 19.45 na Planetu. Ne zamudite!

