Vedno sem bil in bom nepristranski #video

Miran Ališič, voditelj Exatlona, nam obljublja, da tekmovalce čaka preizkušnja za čistokrvne bojevnike! "To so fantastično pripravljeni ljudje. Sam jim bom verjetno z veliko težavo spremljal s svojo hojo, ko bodo premagovali ovire," je bil iskren Ališič.

"To, kar sem videl, je narejeno zelo profesionalno, res zelo dobro, kar pa je bil tudi eden od pogojev, da sem potrdil svoje sodelovanje v tem projektu."

Nisem nikogaršnji navijač

"Mislim, da sem bil vedno nepristranski. Hvalil in kritiziral sem samo takrat, ko je bilo treba. Nisem bil nikogaršnji navijač. V tej zgodbi pa je to še toliko bolj pomembno." Voditelj bo tako spremljal obe ekipi, rdečo in modro, gledalci pa se bodo sami odločili, katera je boljša.

Rdeča ekipa oddaje Exatlon Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Tudi v oddaji Exatlon bo MIran Ališič ostal zvest svojemu slogu komentiranja. Pravi, da ko bo treba, bo pohvalil ali pokritiziral.

Oddaja Exatlon bo nocoj prvič že ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

