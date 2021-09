Mikič o sotekmovalki: S svojo lepo ritko odvrača mojo pozornost #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, je za nami še en napet tekmovalni večer, v katerem je spet slavila rdeča ekipa Triglav in si s tem pridobila nekaj prednosti pred nocojšnjo oddajo, po kateri bo en tekmovalec že moral zapustiti igro za 50 tisoč evrov. Igor Mikič je medtem že razkril, katera tekmovalka bi po njegovem mnenju morala prva zapustiti Dominikansko republiko.

Tekmovalci obeh ekip so se tokrat merili na zelo zanimivem poligonu, poimenovanem Karibski zaklad. Boji med ekipama so bili izredno napeti, saj so ponovno odločale malenkosti, na koncu pa so se zmage z rezultatom 10:8 spet veselili v rdeči ekipi. V odločilni tekmi sta se pomerili veliki tekmici Marjanca Polutnik in Alja Šlebnik. Marjanca je zmagala in nasprotnici zadala še en boleč poraz.

S tem so si v rdeči ekipi pred izločilnimi boji priborili manjšo prednost in bodo na odločilnem poligonu na račun tega sami izbirali, s kom iz modre ekipe se bodo pomerili.

Po zmagi je v razkošni vili, v kateri ta teden domuje rdeča ekipa, prišlo tudi do pogovorov, koga od tekmovalcev iz nasprotne ekipe bi najraje poslali domov. Najbolj izviren in iskren odgovor je podal Igor Mikič, ki je v šali dejal, da bi to morala biti 20-letna Alja. "Jaz bi rad videl, da gre Alja domov, zato ker s svojo lepo ritko odvrača mojo pozornost." Seveda je s temi besedami poskrbel za veliko smeha med sotekmovalci. Več v zgornjem videu.

Kdo jo je najslabše odnesel?

Sicer pa je poligon Karibski zaklad poskrbel tudi za nekaj neprijetnih poškodb med tekmovalci. Chorchyp in Lina Umek iz rdeče ekipe sta dobila nekaj neprijetnih udarcev, najbolj nevaren pa je bil videti padec Katarine Jerše iz modre ekipe, a na srečo se je vse dobro končalo. Več v spodnjem videu.

Novi boji na poligonu, ki bo odločal, kdo bo moral kot prvi zapustiti Exatlon, bodo na sporedu že nocoj na Planetu. Ne zamudite!

