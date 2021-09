Tekmovalec s svojimi vragolijami popolnoma navdušil #video

V tretji oddaji Exatlon so se tekmovalci med seboj pomerili kot posamezniki in ne kot ekipi. Na razgibanem poligonu, na katerem sta na koncu spet odločali osredotočenost in natančnost, so se borili za medalje, ki jih dobitniki lahko unovčijo v svojo korist, ko pride do odločitve, kdo bo moral zapustiti tekmovanje za 50 tisoč evrov.

Na prvih dveh poligonih so slavili člani rdeče ekipe Triglav, na posamični preizkušnji, imenovani Močerad, pa sta tako v moški kot ženski konkurenci slavila člana modre ekipe Jadran. V tekmi na izpadanje sta največ spretnosti in natančnosti pokazala Eva Peternelj in Nik Korošec ter pridobila pomembnega jokerja za nadaljevanje tekmovanja.

Večer sta ekipi zaključili s tekmo v posebni karibski košarki oz. exaballu, po kateri je zmagovalce čakala nagrada v obliki rekvizitov, s katerimi bodo lahko izpilili veščine, ki jim bodo na poligonih prišle še kako prav.

Dinamična igra je postregla s kar nekaj zanimivimi akcijami, najbolj pa se je na peščeni podlagi izkazal Igor Mikič, ki je kar dvakrat zadel v polno z velike razdalje. Ob tem pa je treba dodati, da je Mišica v preteklosti kar nekaj let treniral košarko. Več v zgornjem videu.

Tudi tokrat je slavila rdeča ekipa z rezultatom 5:3. Poraz v exaballu je spet nekoliko naelektril ozračje znotraj modre ekipe. Uspeha v tej igri si je namreč zelo želel Nik Korošec, saj je košarka njegova strast, zato je ob neuspehu nekoliko izgubil živce. Za neprimerno vedenje med tekmo pa se je sotekmovalcem nato v kolibi tudi iskreno opravičil.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

