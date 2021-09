Zaradi kač je morala k psihologu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči je Alja Šlebnik v oddaji Exatlon spet dokazala, da se v vodi počuti kot doma. Tokrat so se tekmovalci preizkusili na vodnem poligonu, a na njeno nesrečo so se bolje odrezali rdeči in jih premagali. Alja zase pravi, da je zelo čustvena, hitro zajoka, a bolj kot poraza se nadvse boji kač. Če kakšno srečam v Dominikanski republiki, ne bo dobro, nam prizna.

Najbolj bo pogrešala mamo, pravi. Sta zelo dobri prijateljici, teh pa ima zelo malo, saj ceni le tiste prave in iskrene. Kljub temu, da šteje le 20 let, se je že velikokrat opekla, zato je pri izbiri prijateljev in družbe zelo previdna.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ne pokaže takoj svojega pravega obraza. Pravi pa, da ne mara hladnih ljudi, v skupini športnikov pa se vidi bolj kot vodjo in ne toliko kot motivatorko, saj ne mara preveč, da ji kdo ukazuje.

Alja je sicer plavalka, ki je na državnih tekmovanjih zasedala prva mesta, vedno je bila med prvimi desetimi. Trenirala pa je tudi akrobatiko. Kako se bo danes znašla na novem poligonu, pa preverite že nocoj.

Oddaja Exatlon, od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.