Poškodba tekmovalke: bo sploh lahko nadaljevala preizkušnjo? #video

Boji na prvem poligonu v oddaji Exatlon, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, so potekali na vse ali nič, zato so nekateri tekmovalci že utrpeli prve bojne rani. Najhuje jo je skupila tekmovalka rdeče ekipe Pina Umek. Bo sploh lahko nadaljevala s tekmovanjem za 50 tisoč evrov.

Modra in rdeča ekipa sta tekmovanje v oddaji Exatlon vzeli nadvse resno in že na prvem poligon smo spremljali izjemno napete dvoboje. V želji po zmagi pa je prišlo tudi do nekaj odrgnin in poškodb, katerih so se adrenalina polni tekmovalci zavedli šele po koncu preizkušnje.

Najslabše jo je kot kaže odnesla nekdanja umetnostna drsalka in adrenalinska odvisnica Pina Umek. "Na koncu sem videla kri in spoznala, da je poškodba malo bolj resna. Ko si na progi preprosto ne razmišljaš o ničemer drugem, samo o tem, da boš čimprej na cilju;" je ob tem povedala Celjanka, ki je zaradi poškodbe poskrbela za preplah v ekipi Triglav, saj niso prepričani, ali bo njihova tekmovalka v nadaljevanju ekstremne preizkušnje sploh še lahko nastopila.

Ali bo Pina kljub poškodbi stisnila zobe in nastopila tudi na drugem poligonu, preverite nocoj, ko se nam obeta še ena razburljiva oddaja Exatlon.

