50.000 evrov bi namenila predvsem za sinove treninge #video

Kot najstarejša tekmovalka oddaje Exatlon je Katarina Jerše med tekmovalci hitro dobila vzdevek "mami." Sicer pravi, da leta niso pomembna, ampak to, kako se počutiš. 42-letnica je nekdanja rokometašica, trenutno pa dela kot profesorica športne vzgoje na srednji šoli. In tudi mami je že. Tako ji namreč pravi sin osnovnošolec, ki si je izbral prav poseben šport. Če Katarina v oddaji Exatlon zmaga in osvoji 50 tisoč evrov, bo te namenila sinovim treningom ter družinskim potovanjem.

Katarina Jerše je profesionalno igrala rokomet in tudi z ekipo videla nekaj delčkov sveta. Zdaj se veseli Dominikanske republike, saj bo tako združila dve ljubezni, potovanje in šport.

Katarina Jerše Katarina je že od malih nog vključena v šport in to navdušenje nad športom je prenesla tudi na sina. Ne čudi se namreč temu, da tudi on ne more biti pri miru. "Vedno moramo biti naokoli," pravi.

Oddaja Exatlon je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu.

