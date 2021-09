Izjava tekmovalca, ki vas bo gotovo nasmejala #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, spremljamo dvoboje na atraktivnih poligonih med rdečo ekipo Triglav, v kateri najdemo znane obraze in uveljavljene športnike, in modro ekipo Jadran, ki jo sestavljajo nekoliko manj znani športni navdušenci.

Vsi dvoboji med ekipama doslej so bili izredno razburljivi in napeti do samega konca, vseeno pa je zmaga vedno šla v roke rdeče ekipe. To je bil tudi razlog, da je ena članica ekipe Jadran tekmovanje za 50 tisoč evrov že morala zapustiti.

V oddaji pa je poleg neizprosnega boja med ekipama tudi nekaj nekoliko bolj sproščenih in zabavnih trenutkov, za katere večkrat poskrbi Igor Mikič, v oddaji znan tudi kot Mišica. S svojimi izjavami redno zabava svoje sotekmovalce in s tem pripomore tudi k trenutno odličnemu vzdušju v ekipi Triglav.

Mišica je tako tudi pred odločilnim dvobojem, ki odloča, kdo bo moral zapustiti šov, pokazal, zakaj sam ne potrebuje posebnih predpriprav in treningov, da bi blestel na poligonih. Kaj je ob tem povedal, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Tudi nocoj nas čaka zelo razburljiva oddaja Exatlon, saj bomo spremljali boj za pomembno ugodnost. Zmagovalna ekipa tokratnega poligona bo teden preživela v razkošni vili, poražena pa bo morala bivati v zelo skromni kolibi.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

