Solze pred odločilno tekmo: "Imajo me za najšibkejšo!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 nas v oddaji Exatlon čaka zelo napeto dogajanje, saj so na vrsti prvi izločilni dvoboji. En tekmovalec ali tekmovalka bo moral zapustiti igro za 50 tisoč evrov. Sanjo iz modre ekipe so že zgodaj zjutraj na dan, ko bo padla odločitev, oblile solze, saj je prepričana, da bo prav ona morala pripraviti kovčke in se posloviti.