"Nagnjen sem k temu, da bi počel neumnosti" #video

"Vsi mi pravijo, da sem rojen za to. To je edini 'šiht', ki me veseli." Tako pogovor začne novopečeni vodja svojega lokala in aktualni tekmovalec modre ekipeNik Korošec. Sinoči je blestel na svojem parketu, saj so tekmovali v individualni tekmi in prilagojeni košarki. Medaljo med moškimi je odnesel prav Nik, ki je deset let treniral košarko.

A Nik zaživi predvsem za gostinskim pultom, tam se najbolje počuti, kar je očitno pri delu s strankami. Tako ne čudi, da se je pred leti prijavil tudi v šov Bar, ki je bil ravno tako na Planetu. A nazadnje si je le premislil, saj se je ustrašil samega sebe, ker se zaveda, da rad počne neumnosti, in se ni hotel javno osramotiti.

Malce v šali, malce zares zase pravi, da je rojen športnik, saj se že v besedi športnik skriva njegovo ime Nik. In čeprav je pogumno stopil na samostojno gostinsko pot, sploh v nepredvidljivih časih, ko ima za sabo 12-urne delavnike, ne pozabi niti na trening. Za Exatlon se je tako pripravljal ponoči.

Od ponedeljka do petka spremljajte oddajo Exatlon ob 19.45 na Planetu.

