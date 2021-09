"Videli me boste skuštrano in robinzonsko!" #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sovoditeljica oddaje Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, Tina Gaber se v Dominikanski republiki zabava na svoj način. Je sicer ločena od tekmovalcev, zato ji včasih manjka družbe v hiši, a vedno najde kakšnega štirinožnega prijatelja.

Odkar so na snemanju, je imela le dva prosta dneva, ki ju je želela izkoristiti, a je ravno takrat padal dež, kar se ne zgodi pogosto. Sicer imajo največkrat opravka z vročino in vlago. Zato ni imela izgovorov in se je odločila za vadbo. Lepotica se je z izklesano postavo takole oglasila tudi sledilcem na Instagramu.

Tina Gaber Foto: Instagram

"Moram priznati, da imam srečo, da sem bolj suhe narave, po mamici in atiju." Tina se zaveda, da bi lahko več naredila za svoje telo, sicer je nekdanja plesalka, ki še vedno uživa v rolanju in ji gibanje ustreza.

Veliko nege pa potrebujejo tudi njeni dolgi lasje, ki jim vlaga ne laska ravno, a Tina je pripravljena na vse in sporoča gledalcem: "videli me boste tudi skuštrano v bolj robinzonski podobi", ampak na prizorišču so posebne vremenske razmere, zato se s tem ne obremenjuje preveč.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

