Nocoj novi šok za tekmovalce Exatlona #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 se nadaljuje najtežja televizijska preizkušnja Exatlon. Obe ekipi, rdeča in modra, se bosta podali v novo bitko za razkošnejše bivališče, obeta pa se tudi sprememba, ki lahko močno vpliva na nadaljevanje tekmovanja za 50 tisoč evrov.

V prvem tednu v Dominikanski republiki je blestela rdeča ekipa Triglav, ki je zmagala na vseh ekipnih preizkušnjah, tudi na odločilni, po kateri so se morali člani modre ekipe Jadran posloviti od svoje sotekmovalke, 20-letne Alje Šlebnik.

Vzdušje v modri ekipi je zato vse prej kot odlično. Tudi Sanja, ki je v odločilnem dvoboju izločila Aljo in si zagotovila obstanek v šovu, po zmagi ni imela prevelikega razloga za veselje.

"Slabo se počutim, ker sem izločila sotekmovalko. Takšna sem po naravi. Zelo čustvena, sočustvujem z drugimi ljudmi in ni mi prijetno, če je nekomu drugemu težko," je ob tem povedala Prekmurka, ki je odločena, da bo v tem tednu pokazala svoj pravi obraz in ekipi pomagala do zmag. Več v spodnjem videu.

Tekma za bivališče

Ekipi se bosta nocoj preizkusili na novem poligonu, ki bo v znamenju blata. Tekma bo odločala o tem, kdo bo v tem tednu bival v vili in kdo bo spal v skromni kolibi. Rdeča ekipa je odločena ostati v svojem razkošnem bivališču, kamor se je vselila v prvem tednu, modri ekipi pa bi se po zahtevnem in ne preveč uspešnem prvem tednu tudi prileglo naspati se v udobnih posteljah, namesto na trdih ležalnikih, na katerih je morala spati zadnjih nekaj dni.

Še preden se bosta ekipi podali v nov pomemben boj, pa bo voditelj oddaje Miran Ališič tekmovalcem razkril, kakšne spremembe se jim obetajo v novem tednu. Spremembe bodo vsekakor zelo pomembne za nadaljevanje tekmovanja. Več v videu na vrhu članka.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.