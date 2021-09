Spet ostali brez vile, vzdušje med njimi pa vse slabše #video

V sinočnji oddaji Exatlon Slovenija, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, smo spremljali pomemben dvoboj za vilo. Po novem porazu je v modri ekipi vse več nezadovoljstva in začela so se kazati trenja med tekmovalci.

Ob ponedeljkih v Exatlonu spremljamo dvoboj, ki odloča, kdo bo naslednjih nekaj dni bival v razkošni vili in kdo se bo moral zadovoljiti s skromno kolibo in trdimi ležalniki. Še pred tem pa so tekmovalci doživeli veliko presenečenje, saj sta v igro za 50 tisoč evrov vstopila kar dva nova tekmovalca.

Rdečo ekipo je okrepil osebni trener, model, nekdanji kajakaš na mirnih vodah in mister Slovenije 2019 Simon Blažević, modro pa študent in tenisač Žan Luka Konjar.

Spet smo spremljali zelo napete obračune in do polovice tekme si nobena ekipa ni uspela priigrati oprijemljivejšega vodstva. Nato pa je ekipa Triglav spet pritisnila na plin in prišla do zanesljive zmage z 10:6.

V modri ekipi je zaradi številnih porazov vzdušje iz dneva v dan slabše in tekmovalci zato že iščejo krivce za nastali položaj. Kot kaže, napetost najbolj narašča med Luko in Katarino, ki je prepričana, da je Lukov vpliv na ekipo prevelik, kar njej prav nič ne ustreza. Več v zgornjem videu.

Medtem je Eva pokazala, kako je videti življenje v skromni kolibi:

Na drugi strani pa se je še enega tedna v udobnih posteljah in ob bazenu najbolj razveselil vedno zabavni Igor Mikič, ki ni želel niti razmišljati, da bi se moral preseliti v kolibo.

