Exatlon kot drugi zapušča Gregor #video

Za tekmovalci v oddaji Exatlon je že drugi teden, zato so se morali tudi tokrat posloviti od enega tekmovalca. V izločilnem dvoboju je bil Nik Korošec hitrejši in spretnejši in je tako svojega sotekmovalca Gregorja Divjaka izločil iz igre za 50 tisoč evrov.