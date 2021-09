Tekmovalko oblile solze, tolažiti so jo morali sotekmovalci

Vzdušje v modri ekipi Jadran je bilo po številnih porazih na ekipnih tekmah precej slabo. Nekaj upanja, da se kmalu utegne zgoditi preobrat, jim je vlila zmaga v karibski odbojki, zato so v tokratni dvoboj za prednost vstopili nekoliko bolj samozavestni. Toda kaj kmalu so rdeči na poligonu Sršenje gnezdo začeli kazati svojo premoč in tudi to tekmo dobili z visokim rezultatom, čeprav so na vseh dvobojih odločale malenkosti.

Ena tistih, ki si modro ekipo zares želi popeljati na zmagovalna pota, je tudi 42-letna Katarina. Kaže pa, da je v preveliki želji, da bi dokazala, da lahko zmaguje na poligonu, "pregorela". Premajhna zbranost v odločilnih trenutkih jo je stala zmago. Ob še enem razočaranju so jo oblile solze in začela je neutolažljivo jokati. Več v zgornjem videu.

Rdeča ekipa si je pred nocojšnjim pomembnim poligonom, ki bo odločal o tem, kateri člani ekip se bodo podali v dvoboj za obstanek in si tako priigrali še prednost. Rdeči so izžrebali prednost, pri kateri bodo morali modri pred začetkom poligona sestaviti še sestavljanko. Preostali dve možnosti sta bili dodatni rekvizit in odstranjena ovira.

Nekaj tolažbe je kasneje modri ekip vseeno prinesla zmaga v exaballu. Tokrat sta se ekipi merili v nogometu, in podobno kot včeraj, ko sta se merili v odbojki, je tudi tokrat zmaga šla prepričljivo v roke ekipe Jadran.

Nocoj tekmovalce čaka najpomembnejša tekma na poligonu, ki bo odločala o tem, katera ekipa bo morala dva svoja tekmovalca poslati v boj za obstanek. Ne zamudite.

