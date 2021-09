Tekmovalec v šovu povsem izgubil živce #video

V Exatlonu so se tekmovalci tokrat merili na posamični preizkušnji, ki zmagovalcema prinese medaljo. Te imajo pomembno vlogo v dvobojih na izločanje, saj prejemniku lahko prinesejo veliko prednost.

Tudi na tem poligonu so blesteli člani rdeče ekipe Triglav in v nasprotju s prejšnjim tednom zmagali tako v ženski kot tudi v moški konkurenci. Najhitrejša in najspretnejša sta bila tokrat Marjanca Polutnik in Franko Bajc.

Več pozornosti kot končni rezultat pa je požel tekmovalec modre ekipe Luka, ki je po porazu na poligonu proti sotekmovalcu Niku povsem izgubil živce. "Iz tira me je vrglo to, da sem prejšnji dan šest ur treniral, na poligonu pa mi spet ni šlo. To me je razjezilo v dno duše."

Vse bolj se kažejo nesoglasja med njim in Katarino, s katero naj bi se zapletla tudi v spor. Katarina je pričakovala, da se ji bo Luka za besede opravičil, a Luka pravi, da razloga za opravičilo nima.

"S Katarino z moje strani ni bilo popolnoma nič. Jaz sem samo izrazil svoje iskreno mnenje. Za to, kar sem ji rekel, se ne bom opravičeval. Rekel sem ji samo, ali lahko neha z neumnimi komentarji," je dogajanje opisal Luka in dodal, da ne razume, zakaj se je na to tako burno odzvala.

Da so tekmovalci v modri ekipi pod prevelikim pritiskom, ugotavljajo tudi v ekipi Triglav. To je po njihovem mnenju tudi glavni razlog za skromne predstave na poligonih.

Modri so sinoči vseeno dosegli prvo ekipno zmago. Ekipi sta se pomerili v karibski odbojki. Modrim je zmaga vsaj malo dvignilo samozavest in upajo, da to napoveduje veliko boljše nadaljevanje tekmovanja za 50 tisoč evrov.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

