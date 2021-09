Zagledal se je v inštruktorico: Tudi če je poročena, to ni ovira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, smo sinoči spremljali dvoboj za nagrado, ki je namenjena izboljšanju ekipnega duha in motivaciji. Kljub zmagi rdeče ekipe pa nad nagrado niso bili navdušeni čisto vsi njeni člani.

Ekipi Triglav in Jadran sta se tokrat merili na poligonu Potopljeni rudnik. Zmagovalna ekipa si je za nagrado lahko obetala bodisi namizni nogomet, ki bi ga potem imeli v svojem bivališču, bodisi igro bowlinga ali pa uro joge s profesionalnim inštruktorjem.

Še pomembnejša za tekmovalce je bila informacija, da bodo dvoboji šteli za njihovo osebno statistiko, kar bi lahko bilo odločilno, ko bodo konec tedna sledili dvoboji na izločanje.

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Tudi na tokratnem poligonu je rdeča ekipa nadaljevala niz neporaženosti in modro ekipo Jadran premagala z rezultatom 10 : 5. Po zmagi so morali izbrati še številko, pod katero se je skrivala njihova nagrada. Sreča jim je namenila uro joge, kar Igorju Mikiču ni bilo preveč pogodu, kar je glasno povedal že pred dnevi, ko so podobne vaje izvajali pod vodstvom Denisa Porčiča Chorchypa.

Nekaj več navdušenja pa je vseeno pokazal, ko je zagledal inštruktorico joge Jennifer: "Meni so všeč majhne in sladke, ampak sem videl, da je imela poročni prstan. Ampak to nikoli ni bila ovira," je v šali med uro joge povedal Mišica. Več v zgornjem videu.

Bolj klavrno vzdušje pa po več zaporednih porazih prevladuje v modri ekipi. Medtem ko je Katarina prepričana, da morajo člani modre ekipe močno premisliti, česa si sploh želijo v tem tekmovanju, pa Gregor verjame, da bo prej ali slej sledil preobrat in bo modrim sreča na poligonih bolj naklonjena. Več v videu spodaj.

Že nocoj tekmovalce v Exatlonu čaka individualna preizkušnja za medalje. Te tekmovalcem v tekmah na izločanje prinašajo dodatne ugodnosti in jih lahko obvarujejo pred izpadom iz igre za 50 tisoč evrov.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.