V Exatlon vstopila tekmovalna judoistka #video

Teja Tropan, ki judo trenira že 17 let, se ima za izredno tekmovalno in meni, da ji bo judo v oddaji le koristil. Z njo smo se pogovarjali tik pred odhodom v Dominikansko republiko, pravi, da se na razmere tam ne moreš povsem pripraviti.

23-letnico smo v oddaji lahko že videli tudi na poligonu, a za zdaj modri še niso našli pravega recepta za uspeh. Tudi ta teden so izgubili vilo in tako spet pristali v baraki. A ekipni duh so ohranili. Tako rdeči kot modri pa so kljub vsemu našli čas tudi za glasbo in sprostitev. Malce v šali, malce zares so se pomerili v pisanju rim.

Tejo doma čaka tudi brat, ki zanjo navija na ves glas in jo spodbuja. Tudi sam je športnik, a Teja pravi, da je še bolj tekmovalna kot on.

