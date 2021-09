V igro za 50 tisoč evrov sta vstopili novi tekmovalki #video

Tokratna oddaja je minila tudi v znamenju prihoda novih tekmovalk. Rdečo ekipo je okrepila osebna trenerka Vanja Štembergar, ki so jo gledalci spoznali že v oddaji Preživetje v divjini, modrim pa se je pridružila uspešna judoistka Teja Tropan.

Sicer je bilo pred tokratnim dvobojem za vilo napeto v obeh ekipah. Rdeči so bili odločeni, da se ne bodo odrekli udobju v razkošnem prebivališču, medtem pa so bili v modri ekipi prepričani, da je nastopil čas, da končno premagajo Triglav na ekipni tekmi na poligonu.

Tokratna preizkušnja je bila sicer nekoliko drugačna od tistih, ki smo jih spremljali doslej. Ekipi sta se namreč prvič merili v štafetni tekmi, v kateri sta v vsakem krogu tekmovala po dva tekmovalca.

Modri so tokrat začeli najbolje doslej in na polovici tekme že vodili z rezultatom 6:4, nato pa je rdeča ekipa tehtnico spet nagnila v svojo korist. Preizkušnja na poligonu se je končala z izidom 10:7 in ekipa Triglav si je zagotovila še tretji teden bivanja v vili, česar je bil razumljivo najbolj vesel Igor Mikič, ki je pred tem dejal, da več kot tri dni ne bi zdržal v baraki in bi raje zapustil tekmovanje. Mišica je bil nato tudi najuspešnejši tekmovalec tokratne preizkušnje in si prislužil lastno sobo v vili. Kako so rdeči proslavili vrnitev v svoje razkošno domovanje, si poglejte v spodnjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

