Starost: 23 let

Kraj bivanja: Slovenska Bistrica

Teja je judoistka. S tem športom se ukvarja že 17 let in je večkratna državna članska prvakinja, zavidljive rezultate pa je dosegala tudi že na mednarodnih tekmovanjih. Modro ekipo Jadran bo s svojo borbenostjo in motivacijo poskušala popeljati do zmage nad rdečo ekipo Triglav. Pravi, da je njena moč v rokah, in to bo po njenem mnenju modri ekipi prišlo še kako prav.

