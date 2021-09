V napeti končnici spet odločila hladnokrvna Marjanca #video

Čeprav so v rdeči ekipi Triglav nekaj časa razmišljali, da bi se v tokratno preizkušnjo, ki ni odločilna za obstanek v igri ali v vili, podali z nekaj manj zagona in varčevali moči za pomembnejše poligone, pa so hitro spoznali, da modri postajajo iz poligona v poligon bolj nevaren tekmec.

Tudi tokrat je bil dvoboj med ekipama do polovice zelo izenačen, potem pa je rdeči ekipi uspelo pridobiti nekaj zmag prednosti. Ko so bili že prepričani, da so že zmagovalci tokratne preizkušnje, so se začeli tekmovalci ekipe Jadran nevarno približevati. Ob rezultatu 9:8 pa je svoje mojstrstvo na poligonih spet pokazala neverjetna Marjanca Polutnik in rdečim zagotovila še eno zmago v nizu. Končni izid je bil 10:8 za Triglav.

Modrim je bilo na koncu žal, da jim ni uspelo izkoristiti tokratne priložnosti in si zagotoviti zmage, vseeno pa se jim je pred nadaljevanjem tekmovanja za 50 tisoč evrov močno povečala samozavest, saj so prepričani, da so rdeči ekipi zdaj zares povsem za petami.

Rdeči so kot zmagovalci nato lahko žrebali med tremi nagradami, ki so namenjene krepitvi ekipnega duha. Nagrada pod številko ena, ki so jo izbrali, pa jim je prinesla supanje v Karibskem morju.

Tekmovalci pa se tokrat niso odlično odrezali samo na poligonu, ampak so navduševali tudi s svojimi talenti. Igralec Andrei Lenart se je spet izkazal s svojo odlično imitacijo Arnolda Schwarzeneggerja.

Igor Mikič je pokazal svoj talent kovanja rim, modra ekipa pa svoje pevske sposobnosti.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

