Mikič nima najboljšega menenja o Marjanci #video

V oddaji Exatlon, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, ekipi Triglav in Jadran čaka pomembna tekma, ki bo določila, katera od ekip se bo morala posloviti od ene sotekmovalke. Pred tekmo pa se v ekipi Triglav odnosi med nekaterimi tekmovalci vse bolj krhajo.

V včerajšnji oddaji so si tekmovalci Triglava na tekmi za bonus pridobili pet sekund prednosti pred tekmovalci modre ekipe Jadran na nocojšnji preizkušnji, kjer jih čaka spektakularen poligon imenovan Mesto Exatlon, ki navdušuje z zanimivo mestno kuliso in zelo atraktivnimi ovirami.

Za obe ekipi je nocojšnja tekma nadvse pomembna, saj bo poražena ekipa morala dve svoji članici poslati v dvoboj za obstanek.Vsi tekmovalci nocojšnji obračun jemljejo zelo resno, med njimi pa so se že začeli tudi pogovori, katere tekmovalke so v primeru poraza ekipe najbolj ogrožene.

To je nadvse zanimalo tudi Igorja Mikiča, ki se je zato želel pogovoriti z Marjanco, ki je statistično ena najuspešnejših tekmovalk Exatlona in bi lahko bila tista, ki bo v primeru poraza rdeče ekipe Triglav, izbirala dvobojevalki za tekmo za obstanek.

Kljub temu, da je vztrajno vrtal vanjo, je Marjanca pri svojih odgovorih ostajala zelo skrivnostna in je povedala, da o tem sploh ne želi razmišljati, saj se z vsemi dekleti v rdeči ekipi odlično razume in se bo tej obveznosti začela posvečati šele, če bo prišlo do te situacije.

Vse pa kaže, da odnos med njima v zadnjih dneh ni ravno najboljši. "Jaz in Marjanca sva kot Luna in Mars, težko imava komunikacijo, ker ona rada opravlja," je o sotekmovalki povedal Mišica. Več v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

