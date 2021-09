"Končno smo se lahko malce sprostili" #video

Na včerajšnji tekmi za motivacijo si je rdeča ekipa Triglav z zmago priborila nagrado, ki je namenjena krepitvi ekipnega duha in sproščanju pred pomembnimi dvoboji na poligonih, ki sledijo v Exatlonu. Žreb je določil, da se bodo rdeči tokrat lahko malce pozabavali s supanjem v Karibskem morju, česar so bili vsi izredno veseli, še posebej Marjanca Polutnik, ki je v napetem zaključku tekme na poligonu ekipi priborila odločilno zmago.

"Izmed vseh nagrad, ki so bile na voljo, je ta res najboljša. Tako bomo vsaj malo zamenjali okolje in se res sprostili, pozabavali. Res smo veseli te nagrade, saj smo ves čas v nekakšni napetosti," je povedala Meri, ki je vesela in ponosna, da je svoji ekipi priborila in nato še izbrala to nagrado.

Nekaj utrinkov z izleta rdeče ekipe si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v nocojšnji oddaji.

