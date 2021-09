Chorchyp z razbito glavo: je zanj konec Exatlona?

Rdeča ekipa Triglav in modra ekipa Jadran se bosta danes borili za vilo. Dvoboj poleg dvoboja za obstanek v Exatlonu velja za enega najpomembnejših vsak teden, saj zmagovalcem prinaša veliko ugodnosti. Na voljo dobijo velike in udobne postelje, prijeten bivalni prostor in celo vrt z velikim bazenom, kjer je poškodbe in utrujenost po zahtevnih poligonih vsekakor lažje pozdraviti. Poraženci pa se morajo zadovoljiti s skromno barako brez miz in stolov in spanjem na ne preveč udobnih ležalnikih.

To je tudi razlog, da modri in rdeči nocoj ne bodo popuščali niti za milimeter in bodo naredili vse za zmago. O tem priča tudi poškodba člana Triglava Chorchypa, ki je utrpel udarec v glavo, zaradi česar je začel krvaveti. Sotekmovalci so ob pogledu na okrvavljenega 41-letnika razumljivo zadrževali sapo.

Kako je prišlo do poškodbe Chorchypa in kako resna je, bo jasno že nocoj v oddaji Exatlon, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu. Izvedeli pa bomo tudi, katera ekipa bo ta teden uživala v vili in katera bo morala bivati v baraki.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

