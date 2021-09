Exatlon zapušča Teja #video

Tekma za obstanek je odločila, da se bodo še tretjič zapored v izločitveni dvoboj podali tekmovalci modre ekipe Jadran. Ker so bile tokrat na vrsti predstavnice nežnejšega spola, je prva dvobojevalka postala judoistka Teja Tropan, ki je v tekmo vstopila v začetku tedna in je bila statistično najslabša tekmovalka modre ekipe. Nalogo izbrati njeno nasprotnico v igri na štiri zmage pa sta dobila statistično najmočnejša člena Žan Luka Konjar in Katarina Jerše.

Še pred odločilnim dvobojem so se tekmovalci obeh ekip pomerili na individualni tekmi za medalje, ki dobitnikom prinese nekaj prednosti na izločitvenih dvobojih. V tekmi na izpadanje je tokrat največ moči, spretnosti in sreče med moškimi imel Alen Lamper, ki je v finalu z 2:0 premagal moštvenega kolega Luko Turka.

Med dekleti pa je na poligonu, ki ga je dobro poznala z zadnjega izločitvenega dvoboja, slavila Sanja Novak. V finalu je z rezultatom 2:1 premagala Pino Umek iz rdeče ekipe Triglav.

S tem pa za Sanjo ni bilo konec napornih nastopov. Žan Luka Konjar in Katarina Jerše sta jo kasneje določila še za dvobojevalko proti Teji Tropan za obstanek v Exatlonu. Sanja in Teja sta se na odločilnem poligonu borili na štiri zmage. Sanja je v tem dvoboju še enkrat več dokazala, da se zna v odločilnih trenutkih zbrati in pokazati v najboljši luči. Slavila je z rezultatom 4:1 in si zagotovila obstanek v šovu.

Teja je bila po porazu in slovesu od šova po zgolj petih dneh v Dominikanski republiki razumljivo razočarana. Kaj je tekmovalcem povedala tik pred odhodom, pa si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

