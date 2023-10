Nekdanja exatlonovka razložila, zakaj izvaja vadbo samo za ženske #video

Marjanco Polutnik so gledalci Planeta lahko bolje spoznali, ko je nastopala v prvi sezoni priljubljenega tekmovalnega resničnostnega šova Exatlon Slovenija in v tej zahtevni preizkušnji tudi zmagala med dekleti. Med fanti je prvo mesto zasedel Franko Bajc.

Za Marjanco je šport pomemben del življenja, saj se profesionalno ukvarja z osebnim trenerstvom. "Projekt, ki ga izvajaš, je telovadnica in fitnes samo za dekleta. Zakaj samo za dekleta?" je zanimalo voditelja oddaje Klemna Bučana.

"Ker to potrebujejo, ker potrebujejo ta prostor z žensko energijo, da se dekleta med sabo motivirajo, da ena drugo gledajo in se spodbujajo. V fitnesu imaš veliko motečih dejavnikov, čedalje več je tega," je razlagala Marjanca, voditelj pa jo je prekinil in jo v šali vprašal, če s tem misli na moške.

Marjanca se je zasmejala in nadaljevala: "Veliko žensk zaradi tega izgubi motivacijo in se ne počuti dobro, čeprav mogoče ni tak namen, ampak določeni pogledi lahko zmotijo marsikatero in se veliko bolje počutijo, če so same."

Klemen je ob tem povedal, da to podpira. "Tudi z moškega vidika mislim, da bi morali imeti tudi moški fitnes samo za moške. Ker težava pri moških je, da se potem tako napenjajo, da si še kdo kaj naredi," se je še pošalil in pokazal, kako je videti, ko moški v fitnesu pretiravajo. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je v Kolesu sreče odrezala nekdanja exatlonovka, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami zmagovalka prve sezone Exatlona Slovenija Marjanca Polutnik! Ne zamudite!

