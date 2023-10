Čustven zaključek: udeleženci šova navdušili s plemenito gesto #video

Srčni udeleženci Večerje za 5: Na deželi iz Bele krajine so ob končni razglasitvi ocen poskrbeli za prav posebno presenečenje. Vseh pet je za večerjo dobilo popolno oceno, glavno nagrado pa so se odločili podariti v dober namen.

Tokratna zaključna ceremonija je bila nekoliko drugačna kot običajno. Vseh pet udeležencev je namreč za svojo večerjo prejelo 40 točk in vseh pet si je razdelilo prvo mesto. Kako je prišlo do takšnega razpleta, je ob koncu oddaje razložila Polona.

"Že v ponedeljek smo začeli z zelo lepim stavkom, da je sreča prava, samo če jo deliš. Imeli smo fantastičen teden in izkusili to srečo, zdaj pa bi jo radi delili naprej. Zneska se noro veselimo, ampak ker je sreča prava, ga podarjamo Osnovni šoli Milke Šobar. To je šola, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami vseh belokranjskih občin. Naj ena naprej ..." svoje misli vidno ganjena in s solzami v očeh ni mogla dokončati Polona.

"Zato smo se enotno odločili, da bomo to poklonili tej šoli in tem otrokom za veselje, za njihovo drobno srečo," je odločitev tokratne peterice oddaje Večerja za 5: Na deželi do konca razložila Sonja. Več v zgornjem videoposnetku.

Da pa bo vse skupaj še lepše, bo produkcija oddaje Večerja za 5: Na deželi znesek za šolarje podvojila.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v ponedeljek seli v okolico Trebnjega. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

