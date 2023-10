Poznate belokranjsko viagro? #video

V oddaji Večerja za 5: Na deželi za smeh za mizo redno poskrbi Mojca in tako bo tudi nocoj, ko se bodo udeleženci šova zbrali pri Sonji. Mojca bo namreč predstavila belokranjsko viagro. "Jaz imam belokranjsko viagro, ki jo vedno ponudim. To je zelo dober piškot," je razložila Mojca, 30-letni Marko pa jo je vprašal, če misli, da on to že rabi.

"Ne, ampak moraš se na to počasi pripraviti. Ker je treba zgodaj začeti, pred štiridesetim letom," mu je odgovorila v smehu in nato razložila, da gre za zelo okusno stvar, ki je zelo sladka in močna, moški pa naj bi pojedli le eno na dan. "To so orehove ploščice, orehove štangice ali brnčaki, kakor temu tudi rečemo." Ob teh besedah za mizo smeha ni manjkalo. Več v zgornjem videu.

Kakšno pojedino je svojim gostom pripravila Sonja, ki slovi po izjemni belokranjski pogači, pa preverite v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Belo krajino. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

