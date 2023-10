Na dan snemanja je udeleženca šova odpeljal rešilec #video

Marko je strasten motokrosist in s tem športom se je ukvarjal kar sedem let. Nato je po več poškodbah in po tem, ko je postal oče, motokros nekoliko opustil in ga raje zamenjal s hojo v hribe, rolanjem, kolesarjenjem in tekom.

Vseeno se je Marko na dan, ko je bil na vrsti za pripravo večerje, odpravil na motokros stezo, da bi sprostil napetost pred kuharskim izzivom. Med vožnjo po progi je preizkusil tudi novozgrajeni skok, pri čemer je preskočil pristajalno strmino in pristal na ravnini. Zaradi padca ga je v bolnišnico odpeljalo reševalno vozilo. Tam je opravil vse preventivne preglede in na srečo se je izkazalo, da so vse kosti ostale cele in da jo je odnesel le z bolečim vratom in rameni.

Vseeno so mu bolečine onemogočale, da bi večerjo za preostale štiri sotekmovalke v celoti pripravil sam, zato se je odločil, da bo na pomoč poklical sotekmovalko Polono. Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Ali bo Marku kljub vsemu uspelo večerjo pripraviti tako, kot si je zamislil, izveste nocoj ob 21. uri na Planetu.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu mudi v Beli krajini. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.