Tokrat bo Večerja za 5: Na deželi obiskala okolico Trebnjega

Tina Foto: Planet TV

Tina Sinjur prihaja iz Dolenje vasi pri Temenici. Stara je 31 let. Po poklicu je kemijski tehnik. Je mamica treh majhnih fantkov. Prosti čas rada preživi na vrtu, rada kuha. Po službi se odpravi k mažoretkam – s tem se ukvarja že od otroštva, ko je veliko tekmovala in nastopala.

Danes je vaditeljica, kar so bile njene sanje. Ko ima trenutek samo zase, v roke z veseljem vzame kakšno dobro knjigo o duhovnosti ali naredi kakšno dobro vajo pilatesa. Zanimanje za duhovnost se je pojavilo po rojstvu njenega najstarejšega sina. Veliko časa ji seveda vzamejo njeni trije otroci, radi berejo, se igrajo in se crkljajo. Najraje pripravlja sladice, rada peče torte in dela moderne sladice. Sestavine za kuho pa nabere na domačem vrtu ali jih kupi pri lokalnem kmetu in na tržnici.

Tadej

Foto: Planet TV

Tadej Rakar je 32-letni gostinski tehnik. Veseli ga delo z ljudmi, rad se z njimi pogovarja, rad jim ustreže. Veliko veselja mu v življenju prinesejo, hribi, narava, njiva – v vsem tem se sprosti, uživa, se umiri. Ljubezen do kuhanja goji že od mladih nog. Že v otroštvu sta z očetom ob nedeljah kuhala juho. Že zgodaj je vedel, da se bo vpisal na gostinsko šolo.

Tatjana

Foto: Planet TV

Tatjana Strmole je stara 51 let, po poklicu je prodajalka. Prihaja iz vasice Žubina. Največ časa ji zadnje čase vzame prav služba, ker dela v Ljubljani in je vožnja do tja in nazaj kar zamudna. Tatjana rada in veliko peče sladice, uživa tudi na svojem vrtu. Na vrtu ji pomaga tudi mama, od nje se uči gojenja rastlin. Kuhati je začela šele v zadnjem času, sladice pa peče zadnja štiri leta, ker so jo k temu spodbudili prijatelji. Kar zadeva peko sladic, si želi nadgraditi znanje, na tem področju ima še kar nekaj načrtov. Tatjana pravi, da leta očitno niso pomembna, saj se ji največ dogaja prav po 50. letu.

Vojko

Foto: Planet TV

Vojko Žefran je upokojeni mesar, prihaja iz Velikega Gabra. Star je 72 let. Z vinogradništvom se ukvarja že 25 let. Je tudi lovec. Zase pravi, da ga imajo drugi za družabnega človeka. Rad je v družbi, po naravi je veseljak, rad poje in pleše. Igra tudi harmoniko. Najpomembnejše stvari v življenju so zanj: razumevanje v zakonu, da so otroci pravilno vzgojeni, zdravje in krog prijateljev.

Daniel

Foto: Planet TV

Danijel Barle je upokojeni učitelj. Star je 69 let, doma iz Velike Loke.

