Starost: 29 let

Kraj bivanja: Ribnica

Jan Čampa je osebni trener, ki se ukvarja s postrehabilitacijo. Pri dveh letih je bil udeležen v prometni nesreči, v kateri je utrpel hude poškodbe glave, in to je bil tudi glavni razlog, da se je odločil za ta poklic. Zase pravi, da ga je življenje oblikovalo, da se vedno bojuje do konca in nič drugače ne bo v Exatlonu. Tudi njegovo dekle, par sta že 13 let, od njega pričakuje, da se bo iz Dominikanske republike vrnil z zmago.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

