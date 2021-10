Starost: 33 let

Kraj bivanja: Novo mesto

Marko Knafelc je eden od ustanovnih članov skupine Dunking Devils in je profesionalni akrobat. Da je že 14 let član najbolj znane slovenske akrobatske skupine, je zanj največji življenjski dosežek, na to je zelo ponosen. V Exatlon se je podal predvsem zaradi nove izkušnje, saj verjame, da v življenju največ štejejo spomini. In tekmovanje v Exatlonu bo vsekakor eden od tistih, ki ga bodo spremljali do konca življenja.

