V Exatlon prihaja tudi Kaja Casar

Modra ekipa je v prvih štirih tednih ostala brez kar nekaj tekmovalcev. Nekaj jih je šov moralo zapustiti zaradi poraza v dvoboju za obstanek, dodatno pa so njihove vrste razredčile še poškodbe. Iz tega razloga se je namreč poslovila najstarejša tekmovalka v šovu Katarina Jerše.

Potem ko sta se včeraj obe ekipi okrepili z novima tekmovalcema Janom Čampo in Markom Knafelcem, bodo nocoj v Jadranu dočakali tudi zamenjavo za "mami", kot so sotekmovalci ljubkovalno rekli Katarini.

Kaja Casar bo kot zamenjava za Katarino Jerše okrepila modro ekipo Jadran. Foto: Cagataykrvn

Ekipi, ki ta teden biva v baraki, se bo tako pridružila Kaja Casar, ki je nekateri poznajo tudi po udeležbi v enem od resničnostnih šovov, zdaj pa se bo preizkusila še na najtežji televizijski preizkušnji pri nas. Kaja velja za zapriseženo športnica, zato se novega izziva zelo veseli.

"Devet let sem trenirala karate in enkrat sem na tekmovanju osvojila drugo mesto v državi. Potem sem štiri leta trenirala nogomet, v vmesnem času kljub svoji višini tudi košarko in odbojko. Nato sem se lotila nogometnega sojenja, tako da imam za sabo kar pestro športno zgodovino," je v smehu povedala simpatična 22-letnica in dodala, da ji bo prav ukvarjanje z različnimi športi prišlo še kako prav tudi v Exatlonu. "Mislim, da sem si z njimi nabrala veliko spretnosti, moč v nogah, eksplozivnost in pa seveda hitrost ter kondicijo."

V Exatlonu ima zato visoke cilje. "Zame je Exatlon najprej izziv, da preizkusim svojo pripravljenost, zagotovo pa merim tudi na zmago," je povedala Prekmurka, ki upa, da jo bodo v svoji sredini dobro sprejeli tudi njeni sotekmovalci iz ekipe Jadran.

Tekmovalci se bodo že nocoj na poligonu pomerili na tekmi za bonus, ki zmagovalni ekipi ekipi prinaša eno od treh mogočih oblik prednosti na tekmi za obstoj, ki bo na sporedu že jutri. Katera ekipa bo uspešnejša, pa preverite v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

