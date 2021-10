Carmen: Moški bi moral imeti starejšo žensko #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 21.00, je tokrat ozračje segrela vražja Andreja Medvedič. Na srečanje vražjih dam je namreč prispela v družbi postavnega mladeniča in pri tem požela kar nekaj komentarjev, od katerih je najbolj izstopala opazka Carmen Osovnikar.

Dame so se dobile na druženju na gradu Štanjel, kamor so povabile tudi svoje goste. Andreja se je druženja udeležila s postavnim mladcem, zaradi česar so bile preostale dame kar malo šokirane. "Kdo pa je to?", "Ali ima novega moža?" so vprašanja, ki so si jih ob videnem prizoru zastavljale preostale vražje dame.

Andreja Medvedič pa je s tem dejanjem vzela sapo zlasti Carmen Osovnikar, ki je podala tudi najbolj sočen komentar: "Vsaka čast. Super, glej. Kaj naj rečem? Res je presenetila, ko je prišla s takšnim postavnim fantom. Jaz vedno pravim, da bi moški moral imeti starejšo žensko, ker ima malo bolj urejeno v glavi."

Na koncu prispevka pa je Andreja razkrila še vzrok za svojo izbiro spremljevalca. Dejala je, da ni želela povabiti prijateljice, ampak svojega fitnes trenerja, da ne bo na srečanju na kupu preveč žensk. Gordana Grandošek Whiddon je njeno odločitev, da pripelje mlajšega moškega, odobravala, saj je tudi njen mož Trent mlajši od nje.

