Znana Slovenka je svojega očeta videla le dvakrat v življenju #video

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 20.45, je ena izmed šestih vražjih dam tudi priljubljena Carmen Osovnikar, ki je že v prvi oddaji razkrila, da je svojega očeta videla le dvakrat v življenju.

Carmen je svojega očeta videla le dvakrat v življenju – prvič pri sedmih letih in nato na svoji poroki, ko jo je oddal zdaj že nekdanjemu možu. Stike je z očetom imela predvsem prek telefona, vendar ni del njenega življenja, čeprav je mama vedno lepo govorila o njem in stike med njima spodbujala. Več v zgornjem videu.

Popolno nasprotje pa je njen odnos z mamo. Zanjo pravi, da je najboljša mama na vsem svetu, njena najboljša prijateljica in oseba, ki ji vedno stoji ob strani. Čeprav sta obe vodnarki in se lahko hitro spreta ter še hitreje pobotata, meni, da je sama super hči in da je mama vesela, da jo ima, čeprav je kdaj naporna.

Brez mame, ki ji kuha najljubše jedi, si Carmen ne zna in noče predstavljati življenja. Ve, da se vedno lahko zanese nanjo, zato očeta v svojem življenju tudi ni pogrešala. Da med mamo in hčerko vlada zares poseben odnos, priča tudi zgornji posnetek. Carmen so, ko je govorila o svoji mami, premagale solze, saj jo ima neizmerno rada.

