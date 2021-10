Slovenska plesalka prijateljuje s to glasbeno zvezdnico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki je na Planetu vsako soboto ob 21. uri, smo tokrat lahko videli tudi svetovno znano angleško pevko, ki je zelo dobra prijateljica vražje dame Gordane Grandošek Whiddon.

V drugi oddaji The Real Housewives Slovenija smo gledalci lahko spoznali Pixie Lott, angleško glasbeno zvezdnico. Njen prvi album je bil leta 2009 šesti najbolj prodajan album v Veliki Britaniji, prodala je več kot 1,5 milijona izvodov.

Gordana, Trent in Pixie Lott:

Gordana in Trent sta pevko spoznala leta 2014, ko je bil Trent Pixijin plesni partner v plesnem šovu Strictly Come Dancing. Od takrat so zelo dobri družinski prijatelji. Nekaj časa se sicer zaradi epidemije covid-19 niso videli, ampak letos se bodo zagotovo skupaj odpravili na smučanje.

Oddaja The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je na Planetu vsako soboto ob 20.45.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku, zamujene dele pa bomo lahko spremljali tudi na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.