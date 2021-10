Slovenski plesalki je moral mož dvoriti kar šest let #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 20.45, smo lahko bolj spoznali profesionalno plesalko, koreografinjo, producentko in lastnico blagovne znamke večernih oblek GGW Design Gordano Grandošek Whiddon. V prvi oddaji je priznala, da je bil njen mož vse prej kot ljubezen na prvi pogled.

Gordana se kot edina Slovenka lahko pohvali, da je nastopila na Broadwayu, plesala pa je tudi za britansko kraljico. Čeprav morda njeno življenje na prvi pogled ne izgleda glamurozno, je dejstvo, da je Gordana zvezda svetovnega formata. Veliko bolj je prepoznana in cenjena v tujini kot doma. Koreografirala je za BBC plesni šov Strictly come dancing ter oddajo So you think you can dance.

Gordana je poročena s Trentom Whiddonom, s katerim jo druži velika ljubezen do plesa, kar je razvidno tudi iz zgornjega videa, posnetega v Cekinovem gradu. Avstralec je v prvi oddaji razkril, da je Gordano spoznal leta 2002 in da je bila Gordana zanj ljubezen na prvi pogled. No, le zanj, saj je moral Gordano loviti kar šest let. Zdaj Štajerka pravi, da je njen angel, vir njene samozavesti, oseba, ki ji vedno stoji ob strani.

Mnogo let je bila njuna sopotnica tudi psička Buddy. Ko je poginila, se je Gordana bala, da je bila ravno Buddy tista, ki ju je združevala. Zdaj ve, da je njuna ljubezen resnična in da sta si usojena. Več v zgornjem videu.

