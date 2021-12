Nejevoljna Carmen v večerni toaleti pobirala pasje iztrebke #video

Vražja Carmen Osovnikar se je vrnila v šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Dočakala je negativen izvid testa na novi koronavirus in se takoj udeležila fotografiranja za dobrodelni koledar s svojim psičkom Ashem. Tam pa, žal, stvari niso potekale tako, kot bi si Carmen želela.

V šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame se je vrnila Carmen Osovnikar. Končno je dočakala negativen izvid testa na novi koronavirus, tako da sta se z njenim psičkom Ashem lahko odpravila na fotografiranje za dobrodelni pasji koledar. Carmen je ob tem priznala: "Jaz sem bila že malo žalostna, da se ne bova fotografirala. Prav hudo mi je bilo, še bolj pa moji mami."

Carmen je v nadaljevanju dodala, da so se ji obleke zdele krasne, ni pa bila navdušena nad idejo, da bi morale s psi sedeti ali jih držati v naročju. "Če že imamo takšne glamurozne obleke, se mora to videti in poudariti naše postave. Mislim, da imamo v šovu vse lepe postave in imamo kaj pokazati," je pojasnila.

Carmen med fotorafiranjem za dobrodelni koledar.

Na fotografiranju pa brez nesporazumov ni šlo. Carmen se je razjezila na Andrejo, češ da bo svojo fotografijo sama izbrala, če že pri nobeni drugi stvari nima besede, čeprav je bil koledar njena ideja. V nadaljevanju je pojasnila: "To me je malo zmotilo. Koledar je bil namreč moja ideja, nobena od njih pa me ni vprašala za mnenje. Tudi če sem bila bolna, po telefonu sem lahko govorila."

Vse skupaj je na koncu dodatno začinil še Ash, ki se je pokakal kar v pisarni fotografinje. Carmen je bila šokirana, saj se doma nikoli ne pokaka v hiši. Vražji dami nazadnje ni preostalo nič drugega, kot da je v večerni obleki pospravila njegove kakce.

Če ste katero od epizod prve sezone šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame slučajno zamudili, si jo lahko, poleg drugih ekskluzivnih vsebin lahko ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.